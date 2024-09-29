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В Нижегородской области потушили пожар на мусорном полигоне

Крупный пожар на полигоне ТБО в Нижегородской области потушен спустя 2 недели

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком округе Нижегородской области полностью ликвидирован. Об этом заявил глава района Александр Мудров на своей странице в сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что площадь пожара достигла 35 тысяч квадратных метров.

Мудров отметил, что по состоянию на 17:35 мск 29 сентября ликвидация последствий пожара на полигоне ТБО завершена.

По его словам, продолжается наблюдение за территорией.

Ранее в МЧС заявили, что площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Нижегородской области превысила 30 тыс. квадратных метров.

Загоревшийся полигон ТБО находится около населенного пункта Скородум Городецкого района Нижегородской области. В областном управлении Роспотребнадзора пообещали, что совместно с Центром гигиены проведут исследование атмосферного воздуха в зоне возгорания.

Пожар начался 15 сентября. Изначально площадь пожара составляла 8 тыс. кв. м. Но огонь стал распространяться очень быстро. К ночи стало известно, что площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов увеличилась почти в 3,8 раза и составила ориентировочно 30 тысяч квадратных метров.

Ранее в Ярославской области произошел крупный пожар на торфянике.

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