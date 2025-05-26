Назван самый страшный для российских школьников экзамен

Большинство школьников считают экзамен по русскому языку самым сложным в программе ЕГЭ и ОГЭ. В общей сложности, на подготовку к экзаменам у выпускников уходит 3–4 часа в день, и больше половины школьников в процессе сталкиваются с выраженным эмоциональным выгоранием.

Это показало исследование платформы «Умскул», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ участники опроса считают русский язык — об этом сообщили 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса. На втором месте оказались математика (считают сложной 25% девятиклассников) и профильная математика (17% выпускников).

Также в топ сложных предметов входит обществознание — здесь трудности возникают у 10% девятиклассников и 15% выпускников. При этом обществознание является одним из самых популярных предметов по выбору — в этом году ОГЭ по обществознанию сдают 44% участников опроса, ЕГЭ — 38%.

По мнению респондентов, результат на экзамене в большей степени зависит от качества подготовки и объема знаний (85%). Чуть больше трети одиннадцатиклассников (38%) готовятся к экзаменам 3–4 часа в день, девятиклассники чаще всего уделяют занятиям 1–2 часа (45%).

Важными факторами успеха школьники также считают везение (48%) и уровень стресса (43%). Исследование показало: во время подготовки и девятиклассники, и выпускники достаточно часто сталкиваются с эмоциональным дискомфортом. Больше трети (38%) испытывают сильное выгорание, 36% испытывают выгорание, но не на высоком уровне, и только 26% не ощущают выгорания или сталкиваются с легкими проявлениями.

Справляться с переживаниями старшеклассникам лучше всего помогают полноценный отдых и сон (61%), музыка или подкасты (58%), разговоры с друзьями и близкими (47%).

При этом поддержка родителей во время подготовки к экзаменам оказывается важнее, чем участие друзей. Почти половина участников опроса (41%) ежедневно обсуждают подготовку с семьей — не придают значение поддержке родителей только 21%. Для сравнения, поддержка со стороны товарищей не особо важна для 42% учеников.

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