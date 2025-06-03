В Британии вырос интерес к русскому языку среди школьников

За последние три года в Великобритании на 47% увеличилось число выпускников, выбравших русский язык для сдачи государственных экзаменов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС со ссылкой на данные британского Министерства образования.

Согласно статистике, в 2022 году экзамен по русскому языку на уровне GCSE (аналог российского ОГЭ) сдали около 2,4 тысячи учащихся. В 2023 году их стало 3,3 тысячи, а к 2024 году — уже 3,5 тысячи. Параллельно вырос и интерес к русскому языку среди старшеклассников, планирующих поступление в вузы: число сдавших экзамен A-level (аналог ЕГЭ) увеличилось с 693 человек в 2019 году до 1 044 в 2024 году.

Руководитель образовательного центра «Знание» в Лондоне Айна Мамаева в беседе с журналистами объяснила этот рост тем, что родители и сами ученики всё чаще рассматривают русский язык как перспективный для будущей карьеры. Она отметила, что кафедры русского языка продолжают работать даже в таких престижных университетах, как Кембридж, несмотря на политическую обстановку.

По словам Мамаевой, экзамен по русскому языку включает говорение, аудирование и письменную часть. Среди сдающих его — не только дети из русскоговорящих семей, но и коренные британцы, не имеющие связи с Россией.

Источник в одном из экзаменационных центров добавил, что в 2025 году ожидается новый рост числа абитуриентов. Он связал это в том числе с прибытием в страну украинских беженцев. Так как экзамен по украинскому языку недоступен, многие из них выбирают русский, чтобы набрать больше баллов.

Ранее в штаб-квартире ООН началась выставка, посвященная Дню русского языка.