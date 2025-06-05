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Обвиняемые в подготовке нападения на ресторан Чичваркина признали вину

Двое британцев признали вину в подготовке нападения на ресторан в Лондоне
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Mina Kim/Reuters

Граждане Великобритании Дилан Эрл и Джейк Ривс признали вину по обвинению в подготовке нападения на винный магазин Hedonism Wines и ресторан Hide российского бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) в Лондоне. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По данным издания, британцы признались в получении средств от частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» для организации поджога магазина и ресторана. При этом, по словам прокурора Данкана Пенни, обвиняемые также планировали похитить самого Чичваркина.

Эрла и Ривса задержали в августе прошлого года по подозрению в причастности к поджогу в Лондоне склада, принадлежащего компании выходцев c Украины. Сам инцидент произошел в марте того же года. На складе располагались украинские компании по доставке посылок Oddisey и Meest UK.

В апреле 2024 года полиция Лондона обвинила пятерых мужчин, которые стали фигурантами уголовного дела об угрозе национальной безопасности, якобы связанного с Россией. Одним из фигурантов стал Дилан Эрл, который подозревался в оказании помощи зарубежным разведслужбам и осуществлении деятельности в пользу Российской Федерации.

Ранее один из поджигателей железной дороги по заданию Украины признал вину.

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