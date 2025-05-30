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Один из поджигателей железной дороги по заданию Украины признал вину

ФСБ: задержанный за поджог по заданию спецслужб Украины признался в содеянном

Один из мужчин, который по заданию телефонных мошенников с Украины совершил поджог на железной дороге, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Позвонил Артем Николаевич. Сказал делать спецоперацию. То, что надо выполнить задание, и ты охраняешься от ФСБ. Сказал облить и поджечь. Я у него спросил: «Это разве законно?». Он сказал: «Вы под охраной ФСБ». Я поджег. Он сказал, все, уходите с этого места», — заявил задержанный.

По его словам, после поджога он понял, что его действия могли привести к сходу с рельсов вагонов поезда.

До этого сотрудники ФСБ арестовали пензенца по подозрению в передаче секретной информации украинским спецслужбам. В ФСБ уточнили, что переданная информация могла быть использована украинскими войсками против Вооруженных сил России.

7 мая сотрудники ФСБ задержали троих выходцев с Украины, которые по заданию Киева планировали устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника «Танк Т-34» во время митинга.

Ранее в трех городах РФ задержали женщин, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий.

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