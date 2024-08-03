Двух британцев задержали по делу о поджоге склада в Лондоне

В уголовном деле о поджоге в Лондоне склада, принадлежащего компании выходцев из Украины, появились подозреваемые. Об этом сообщили в местной полиции.

Подозреваемыми оказались двое местных жителей. Это молодые люди 22 и 19 лет, проживающие в столице Великобритании. Их задержали 1 августа.

Пожар на складе в районе Лейтон на востоке Лондона произошел в марте этого года. Сообщается, что там располагались украинские компании по доставке посылок Oddisey и Meest UK.

До этого считалось, что подозреваемым был 20-летний Дилан Эрл, которого британские СМИ связывают с ЧВК «Вагнер».

Недавно другой представитель ЧВК «Вагнер» также попал в поле зрения полиции, но уже российской. В Белгородской области военнослужащий и его брат избили полицейского, который собирался задержать одного из них за вызывающее поведение в магазине.

Ранее в Забайкалье участник ЧВК «Вагнер» получил условный срок за нападение с ножом на беременную женщину.