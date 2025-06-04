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«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после оповещения США об ударе по Украине

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир с необычным шифром
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Shutterstock

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала новое загадочное сообщение, состоящее из комбинации цифр и букв. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 logs».

«НЖТИ 50809 АЗОТОБАСК 7719 4842 ОШОЛИНЬ 1340 7223», — приводит канал сообщение радиостанции.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам диалога американский лидер заявил, что РФ пообещала «дать ответ» на атаку Вооруженных сил Украины на российские аэродромы.

До этого посольство Соединенных Штатов на Украине предупредило находящихся на территории республики американцев об угрозе мощного удара со стороны ВС РФ и призвало к осторожности.

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал. Из-за этого она получила прозвище «жужжалка». Периодически сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке.

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».

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