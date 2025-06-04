Посольство США на Украине предупредило о возможности «мощного удара» ВС РФ

Посольство США на Украине предупредило об угрозе мощного удара от ВС РФ

Посольство Соединенных Штатов на Украине предупредило находящихся на территории республики американцев об угрозе мощного удара со стороны ВС РФ и призвало к осторожности. Публикация появилась на сайте посольства.

«Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины в последние недели, и в настоящее время сохраняется риск мощных воздушных атак», — говорится в сообщении.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с коллегами недавние теракты в Брянской и Курской областях на ближайшем заседании Совбеза РФ.

4 июня военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что Россия использует новый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в ответ на действия Украины, однако это произойдет в неожиданный для Киева и стратегически важный для Москвы момент.

Ранее Медведев предупредил армию Украины о грядущем возмездии.