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Посольство США на Украине предупредило о возможности «мощного удара» ВС РФ

Посольство США на Украине предупредило об угрозе мощного удара от ВС РФ
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Посольство Соединенных Штатов на Украине предупредило находящихся на территории республики американцев об угрозе мощного удара со стороны ВС РФ и призвало к осторожности. Публикация появилась на сайте посольства.

«Россия увеличила интенсивность своих ракетных и беспилотных атак против Украины в последние недели, и в настоящее время сохраняется риск мощных воздушных атак», — говорится в сообщении.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с коллегами недавние теракты в Брянской и Курской областях на ближайшем заседании Совбеза РФ.

4 июня военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что Россия использует новый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в ответ на действия Украины, однако это произойдет в неожиданный для Киева и стратегически важный для Москвы момент.

Ранее Медведев предупредил армию Украины о грядущем возмездии.

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