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Следственный комитет возбудил уголовное дело по инциденту у Ярославского вокзала

СК принял решение возбудить уголовное дело из-за инцидента у Ярославского вокзала

Следственный комитет возбудил уголовное дело по инциденту с похищением блогера у Ярославского вокзала. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Информационного центра СК России.

«Все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. В ближайшее время они будут задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. С участием криминалистов столичного СК России осматриваются изъятые мобильные устройства и автомобиль», — сообщили в Следственном комитете.

Накануне группа неизвестных похитила Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут его и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также находится на свободе.

На фоне похищения военный корреспондент Александр Коц удивился, что силовики, «задержавшие» в Москве блогера Арега Щепихина, до сих пор не наведались к бывшему украинскому солдату Хусейну Джамбетову, который сейчас проживает в Чечне.

Ранее глава СПЧ Фадеев высказался о задержании блогера Щепихина.

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