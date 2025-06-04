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Военкор сравнил историю Щепихина с судьбой живущего в Чечне экс-бойца ВСУ

Военкор Коц после истории с Щепихиным напомнил об экс-бойце ВСУ Джамбетове
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Арег Щепихин/VK

Военный корреспондент Александр Коц удивился, что силовики, «задержавшие» в Москве блогера Арега Щепихина, до сих пор не наведались к бывшему украинскому солдату Хусейну Джамбетову, который сейчас проживает в Чечне. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«Боевик, который с 14 лет воевал против федеральных войск. Чеченец, который с оружием в руках противостоял нам в рядах ВСУ. <...> Но у чеченских «росгвардейцев» к Джамбетову претензий нет. Ни кровных, ни юридических, ни понятийных», — заявил Коц.

Он подчеркнул, что предприниматель, конечно, наговорил на статью, но и Джамбетов позволял себе подстатейные высказывания. Военкор призвал отдать Щепихина под суд, иначе в следующий раз его «прикопают», а также посоветовал «росгвардейцам» попробовать задержать бойцов ВСУ, резавших сало на Коране.

Хусейн Джамбетов, о котором идет речь, некоторое время воевал в составе ВСУ с позывным «Бандера». Отмечалось, что он неоднократно оскорблял Россию, русских и руководство страны. В итоге военный вернулся в Чечню, где ему разрешили продолжить службу.

Накануне группа неизвестных похитила Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут его и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также находится на свободе.

Ранее глава СПЧ Фадеев высказался о задержании блогера Щепихина.

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