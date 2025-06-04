В больницах продолжают лечить 35 пострадавших при ЧП в Брянской области

35 человек, в том числе три ребенка, пострадавшие в происшествии на железной дороге в Брянской области, продолжают проходить лечение в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ, пишет ТАСС.

«В настоящее время на стационарной лечении находятся 35 человек, в том числе 3 ребенка. 11 человек уже готовятся к выписке, тяжелых пациентов сейчас нет», — сказал он.

Министр отметил, что 29 человек были выписаны из больниц, а амбулаторную помощь получили 56 человек.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях обрушились автомобильный и железнодорожный мосты соответственно. Сообщалось, что в первом регионе часть переправы рухнула на проложенные под ней железнодорожные пути, из-за чего произошло крушение пассажирского поезда. Во втором регионе с рельсов сошел грузовой поезд.

Вдова машиниста Павла Мишина Екатерина рассказала, что ее супруг проявил хорошую реакцию и сумел притормозить состав, на который рухнул мост в Брянской области. Так он смог сохранить жизнь многим пассажирам, хотя и не выжил сам. В крушении поезда пострадали свыше сотни человек, семь пассажиров получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Путин потребовал оказать помощь пострадавшим при обрушении мостов в регионах.