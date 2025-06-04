Путин заявил, что теракты в регионах РФ обсудят на заседании Совбеза

Путин: теракты в Брянской и Курской областях обсудят на заседании Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с коллегами недавние теракты в Брянской и Курской областях на ближайшем заседании Совбеза РФ. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

«Мы еще с некоторыми коллегами обсудим все нюансы этого дела, поговорим с министром иностранных дел и представителями силового блока на ближайшем заседании Совета безопасности», — заявил президент в ходе совещания с членами правительства РФ.

Подрывы мостов в двух регионах РФ произошли в ночь на 1 июня. В Брянской области часть переправы рухнула на ж/д пути, из-за чего потерпел крушение пассажирский поезд. В Курской области с рельсов сошел грузовой состав.

По данным СК РФ, в обоих случаях это было умышленным подрывом. В связи с этим возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

До этого Владимир Путин назвал ЧП с поездом, которое произошло в Брянской области в ночь на 1 июня, «целенаправленным ударом» по мирному населению России.

Ранее Путин задался вопросом, «как можно проводить саммит с террористами».