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Яна Троянова обвинила Россию в своем алкоголизме

Актриса Яна Троянова заявила, что не простит Ивлееву за поддержку России

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Киностудия «29 февраля»

Актриса и телеведущая Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом) обвинила Россию в своем алкоголизме. Об этом она рассказала в интервью интернет-каналу «Новая газета Европы» (признана нежелательной организацией на территории России).

«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв!» — заявила она.

Кроме того, Троянова раскритиковала «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, якобы показавшую, что у России нет будущего, и заявила, что не простит блогершу за поддержку России.

Живущая во Франции Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

Накануне суд оставил Троянову в статусе иноагента, согласившись с доводами Минюста России, что артистка находится под иностранным влиянием.

В Минюсте заявили, что Троянова давала интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом) и телеканалу «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) и поддерживается другими иностранными агентами. Она также публиковала в своих соцсетях материалы с осуждением действий России.

Ранее Яна Кошкина вспомнила, как ей предложили ужин за 100 миллионов рублей.

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