Участника СВО похитили и два дня держали в плену ради 100 тысяч рублей

В Калининграде пять человек похитили участника СВО и вымогали у него деньги

В Калининграде бывшего участника специальной операции два дня держали в плену. По данным Telegram-канала Amber Mash, похитители требовали у него 100 тыс. рублей.

Пятеро человек выследили и напали на жертву возле дома на улице Александра Невского. Трое злоумышленников силой усадили потерпевшего в свою машину, двое заняли места в его машине и отправились в условленное место.

Там нападавшие пытались выбить у жертвы крупную сумму, но мужчина не соглашался. Тем временем его знакомая обратилась в полицию с заявлением. Уже через два дня в квартиру на улице Старшины Дадаева прибыли сотрудники Росгвардии и УМВД.

Силовики освободили пострадавшего и задержали подельников, среди которых оказалась 19-летняя девушка, попавшая в поле зрения правоохранительных органов еще подростком за регулярные побеги из дома, а также 27-летний рецидивист, который 10 лет назад был объявлен в розыск.

Ранее безработная россиянка напала с ножом на пожилую мать из-за нехватки денег.