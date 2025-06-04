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Автомобиль въехал в группу школьников в Германии

Bild: под Кельном автомобиль въехал в группу школьников, есть пострадавшие
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Michael Probst/AP

Автомобиль въехал в группу школьников в немецком городе Хюрт недалеко от Кельна. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя местной полиции.

По данным издания, в результате инцидента пострадали два ребенка.

Состояние одного из детей оценивается как тяжелое.

«Исходим из того, что произошел несчастный случай», — сказали правоохранители.

Там добавили, что свидетельства того, что водитель действовал умышленно, пока отсутствуют.

До этого на юго-востоке Франции мужчина въехал на автомобиле в толпу футбольных фанатов, которые отмечали победу команды «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Инцидент произошел в городе Гренобль. Пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В мае в немецком Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, в результате минимум три человека получили травмы. Водитель автомобиля был задержан.

Ранее автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля» во время парада.

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