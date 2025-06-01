Во Франции водитель автомобиля въехал в толпу футбольных фанатов

На юго-востоке Франции мужчина въехал на автомобиле в толпу футбольных фанатов, которые отмечали победу команды «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Гренобль. Пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что все пострадавшие были членами одной семьи. Полицейские задержали и арестовали водителя.

По данным источника, знакомого с расследованием этого происшествия, пока ничто не указывает на то, что мужчина намеренно въехал в людей.

Накануне «ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0. Российский голкипер Матвей Сафонов был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

На днях в Ливерпуле автомобилист сбил футбольных фанатов во время парада в честь победы одноименной футбольной команды. Очевидцы утверждают, что водитель сделал это намеренно. После первого столкновения он не остановился, а нажал на газ и поехал дальше по людям. Толпа заслонила собой машину, не давая ему двигаться. Около 50 человек пострадали. Двое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.

Ранее болельщики «ПСЖ» и «Интера» подрались в метро перед финалом Лиги чемпионов.