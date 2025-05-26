Автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля» во время парада

Автомобиль въехал в толпу людей во время парада в честь «Ливерпуля»

Автомобиль въехал в толпу болельщиков «Ливерпуля» во время чемпионского парада в честь победы команды в Английской премьер-лиге (АПЛ). Видеозаписи инцидента стали появляться в социальных сетях.

Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в Ливерпуле. Информации о пострадавших и раненых пока нет, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и машины скорой помощи. Полиция подтвердила, что несколько человек были сбиты, но об их состоянии также не сообщается.

По предварительной информации, водитель задержан.

Команда Арне Слота досрочно выиграла чемпионат Англии. По итогам сезона АПЛ «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 20-й раз. Клубу принадлежат рекорды по количеству побед среди английских команд в Лиге чемпионов УЕФА (шесть трофеев), Кубке УЕФА (три награды), Суперкубке УЕФА (четыре трофея) и в Кубке Английской футбольной лиги (десять наград).

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