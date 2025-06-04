«Не скатываться в Средневековье»: в Госдуме ответили на призыв вернуть смертную казнь

Очередное предложение главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова отменить мораторий на смертную казнь в РФ необоснованно и ужасно. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она пояснила, что процент судебных ошибок в России все еще очень высок.

«Моя личная позиция относительно этого вопроса остается неизменной. Партия «Новые люди» отстаивает гуманистические принципы. Лично я считаю эту идею ужасной. Конституционный суд уже ранее давал однозначные правовые оценки по этому вопросу. Нет никаких оснований возвращаться к этому вопросу. Особенно с учетом того, насколько до сих пор высок процент судебных ошибок. Сейчас важнее, чтобы усилия законодателей, органов исполнительной власти, судебной системы были направлены на неотвратимость наказания. Совершенствование работы правоохранительной и судебной системы — вот чем надо заниматься», — сказала она.

Авксентьева отметила, что законодатели должны следовать принципам гуманности, а не возвращаться в Средневековье. По ее мнению, идеи Миронова не имеют большой поддержки у населения и экспертов.

«Сергей Михайлович, как председатель партии, конечно, имеет полное право высказывать свою позицию, вносить предложения. Но я считаю, что все-таки это политические высказывания, которые на сегодняшний день не имеют широкой консенсусной поддержки в обществе. И среди экспертного сообщества тоже. Лишить кого-то жизни – это необратимо. Возвращение снова и снова к этой дискуссии, на мой взгляд, связано, конечно, с попытками отдельных политических сил актуализировать эту повестку. Действительно, общество озабочено вопросом смертной казни, но задача законодателя — придерживаться принципов гуманности, не скатываться в Средневековье», — подчеркнула она.

4 июня председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя президента России с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда в отношении смертной казни, а именно об отмене соответствующего моратория. Миронов считает, что пересмотр правовых механизмов требуется «в условиях современных угроз национальной безопасности».

Позднее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал обращение Миронова. Сенатор отметил, что для того, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением «игнорировать» решения Конституционного суда, нужно быть политиком с большой буквы или обладать особым политическим даром.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь в России.