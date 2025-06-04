На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь в России

Песков: позиция Путина по мораторию на смертную казнь хорошо известна
close
MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной отмене моратория на смертную казнь в России.

«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента — прим. ред.) на этот счет», — сказал представитель Кремля.

4 июня председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя президента России с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда в отношении смертной казни, а именно об отмене соответствующего моратория.

Политик заявил, что пересмотр правовых механизмов требуется «в условиях современных угроз национальной безопасности», и напомнил, что главным в этом вопросе остается определение Конституционного суда от 2009 года, связывавшее мораторий на смертную казнь с членством Российской Федерации в Совете Европы.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал обращение Миронова. Сенатор отметил, что для того, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением «игнорировать» решения Конституционного суда, нужно быть политиком с большой буквы или обладать особым политическим даром.

Ранее Следком установил факты уничтожения ВСУ жителей села в Курской области.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами