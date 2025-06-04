В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене моратория на смертную казнь в России

Песков: позиция Путина по мораторию на смертную казнь хорошо известна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможной отмене моратория на смертную казнь в России.

«Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции (президента — прим. ред.) на этот счет», — сказал представитель Кремля.

4 июня председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя президента России с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда в отношении смертной казни, а именно об отмене соответствующего моратория.

Политик заявил, что пересмотр правовых механизмов требуется «в условиях современных угроз национальной безопасности», и напомнил, что главным в этом вопросе остается определение Конституционного суда от 2009 года, связывавшее мораторий на смертную казнь с членством Российской Федерации в Совете Европы.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас раскритиковал обращение Миронова. Сенатор отметил, что для того, чтобы обратиться к гаранту Конституции с предложением «игнорировать» решения Конституционного суда, нужно быть политиком с большой буквы или обладать особым политическим даром.

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