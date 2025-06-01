В Минздраве Турции опровергли заражение россиян вирусом Коксаки

Сообщения о вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости рассказали в турецком Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что туристы из Москвы заразились вирусом Коксаки в отеле «Sunlight resort» на юге Турции.

Туристка рассказала, что ее ребенок также заболел, женщина добавила, что лечит его сама, без скорой.

По словам собеседницы канала, гостей отеля не предупредили о вспышке вируса.

31 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что на Мальдивах среди российских отдыхающих возросла тревога из-за распространения лихорадки чикунгунья. Туристы начали массово закупать репелленты и другие средства защиты от насекомых. Причиной паники стали участившиеся случаи укусов желтолихорадочных комаров, которые являются переносчиками лихорадки.

Ранее в Египте российские туристы заразились ротавирусом.