Российские туристы сообщили о заражении вирусом Коксаки в турецком отеле

Туристы из Москвы заразились вирусом Коксаки в отеле «Sunlight resort» на юге Турции. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, заболели 15 туристов, среди них дети. У всех заразившихся одинаковые симптомы: рвота, диарея и сыпь.

«У меня знакомая оказалась со мной в этом же отеле. Они уехали на скорой два дня назад, потому что было плохо, она и предупредила, что им поставили вирус Коксаки. Сказала, что очень много детей из нашего отеля, постоянно приезжают и уезжают», — рассказала журналистам мама одного из заболевших детей.

Туристка рассказала, что ее ребенок также заболел, женщина добавила, что лечит его сама, без скорой.

По словам собеседницы канала, гостей отеля не предупредили о вспышке вируса.

31 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что на Мальдивах среди российских отдыхающих возросла тревога из-за распространения лихорадки чикунгунья. Туристы начали массово закупать репелленты и другие средства защиты от насекомых. Причиной паники стали участившиеся случаи укусов желтолихорадочных комаров, которые являются переносчиками лихорадки.

При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин сказал РИА Новости, что туроператоры не зафиксировали увеличения числа обращений российских туристов, заболевших лихорадкой чикунгунья на Мальдивах.

Ранее в Египте российские туристы заразились ротавирусом.