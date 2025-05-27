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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию со вспышкой лихорадки на Шри-Ланке

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке чикунгуньи на Шри-Ланке
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Global Look Press

Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья на Шри-Ланке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

С целью обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе РФ задействована система «Периметр», которая позволяет выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, в стране осуществляется постоянный мониторинг циркуляции комаров, переносчиков вируса, рассказали в надзорном органе.

Там подчеркнули, что в России нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков.

В данный момент в стране не зарегистрированы завозные случаи лихорадки чикунгунья.

До этого на Шри-Ланке сообщили, что зафиксировали наиболее активную вспышку вируса чикунгунья за последние 20 лет.

Переносчиками заболевания являются желтолихорадочные комары, которые наиболее активны в дневное время суток.

Ранее были названы самые опасные для российских туристов страны.

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