Переносящие лихорадку чикунгунья комары добрались до России

Тигровые комары, которые переносят лихорадку чикунгунья, добрались до России. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в эфире «Радиоточки НСН».

По его словам, если раньше в стране существовали только завозные случаи заражения, то теперь экзотическая инфекция может начать распространяться внутри страны. Академик уточнил, что переносчиков лихорадки начали замечать в южных регионах РФ, в частности, в Крыму и Краснодарском крае.

«Эта лихорадка передается тигровыми комарами, но они уже появились даже в наших южных регионах. Они постепенно поднимаются со своих мест обитания, что опасно. Это касается Краснодарского края, Крыма», — сказал Онищенко.

Он добавил, что ситуация находится на контроле Минздрава.

До этого на Шри-Ланке зафиксировали самую активную вспышку лихорадки чикунгунья за последние 20 лет.

Симптомы этого заболевания проявляются через 2-12 дней после укуса комара. У пациентов наблюдается сильная боль в суставах, внезапное повышение температуры и кожная сыпь.

Туристам на Шри-Ланке порекомендовали соблюдать профилактические меры. На окнах и дверных проемах необходимо установить противомоскитные сетки, а открытые участки кожи и одежду стоит опрыскивать специальными репеллентами.

Ранее россиянам посоветовали принять меры для защиты от чикунгуньи.