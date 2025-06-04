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Бизнесмена Щепихина заставили записать «извинительное» видео

Baza: похищенного Арега Щепихина заставили записать «извинительное» видео
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Арег Щепихин/VK

Бизнесмена Арега Щепихина после похищения в Москве заставили записать «извинительное» видео. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно его данным, чеченские силовики держали Щепихина в одном из кафе в районе метро «Филатов луг». Его заставили записать извинения за ранее опубликованные им оскорбительные видеозаписи в адрес чеченцев и мусульман. Отмечается, что мужчина был избит.

Сам Щепихин рассказал, что его долго «допрашивали» на камеру. Во время беседы его обвиняли в связях с Украиной и заставили сказать, что он был под наркотиками. Уточняется, что в настоящее время Щепихин находится в одном из московских хостелов.

До этого в соцсетях появилось видео, на котором группа неизвестных похищает мужчину с территории Ярославского вокзала в Москве. Позднее машину задержали на Киевском шоссе, однако похищенного в салоне не оказалось. Причиной похищения мужчины могли стать провокационные видео, которые он размещал в соцсетях. В своих роликах он допускал оскорбительные выражения в адрес мусульман.

Министр Чеченской Республики по национальной политике Ахмед Дудаев позднее заявил, что бизнесмен Арег Щепихин был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов.

4 июня пресс-центр МВД России сообщил, что вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, «вызвавших общественный резонанс». После этого принято решение о передаче материала проверки в следственные органы.

Ранее мать похищенного в Москве предпринимателя рассказала о сыне.

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