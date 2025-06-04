На Ярославском вокзале похитили человека. Средь бела дня его затолкали в «Мерседес» с номерами АМР и увезли

Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором группа неизвестных похищает мужчину с территории Ярославского вокзала в Москве. Его затолкали в багажник Mercedes с номерами АМР и мигалкой и увезли в неизвестном направлении. Позднее машину задержали на Киевском шоссе, однако похищенного в салоне не оказалось. По предварительной информации, пострадавший — предприниматель и блогер из Химок Арег Щепихин. А похить его могли из-за оскорблений мусульман в интернете, считают СМИ и Telegram-каналы.

Вечером 3 июня в здании Ярославского вокзала в Москве произошел резонансный инцидент. Неизвестные мужчины схватили человека и силой затолкали в багажник черного внедорожника Mercedes со спецсигналом и регистрационными номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Все происходило на глазах многочисленных очевидцев и попало на видео, которое распространилось по Telegram-каналам. На кадрах видно, как четверо бородатых мужчин тащат сопротивляющегося человека за руки и за ноги через центральный зал, проносят через рамки металлоискателя и запихивают в багажник машины.

Человек сопротивляется и кричит: «Это не полиция!» и зовет на помощь, однако никто, включая охранников вокзала, не вмешивается.

Очевидцы утверждают, что похитители были вооружены и говорили с кавказским акцентом. Они не пытались скрыть свои лица и действовали быстро и уверенно, что могло создать у окружающих впечатление, будто проводится операция силовых структур.

Спустя несколько часов Mercedes остановили на Киевском шоссе. Внутри находились водитель и несколько пассажиров, однако похищенного там не оказалось, сообщил Telegram-канал SHOT. Его местонахождение по-прежнему неизвестно.

close Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что информация о произошедшем поступила из социальных сетей в ходе мониторинга интернет-пространства. Ведомство начало проверку. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

Кого похитили?

Похищенным оказался 39-летний (по другим данным, 40-летний) житель Подмосковья Арег Щепихин — бизнес-консультант, ментор, маркетолог и блогер, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Он проживал в Химках и активно вел социальные сети, в которых называл себя «героем России», «визионером №1 в мире», «национальным спикером» и «министром будущего РФ». Щепихин утверждал, что входит в «королевскую семью России». В профилях он указывал, что работает с бизнесом в Китае, участвует в образовательных проектах, а также владеет уникальными методиками развития.

close Telegram-канал «Baza»

Щепихин постоянно выкладывал у себя в соцсетях фотографии с известными людьми: среди них Владимир Мединский, Татьяна Голикова, Мария Захарова, Денис Пушилин, Евгения Медведева, Люся Чеботина, Валя Карнавал и другие. Он позиционировал себя как публичную фигуру с доступом к высшим кругам.

Кроме того, ранее он выкладывал в сети ролики с оскорблением в адрес мусульман. Мать Щепихина рассказала Telegram-каналу Baza, что он в последние годы тяжело переживал военные события в Нагорном Карабахе. Хотя он не принимал участия в боевых действиях, Щепихин считал себя глубоко вовлеченным в армянскую повестку и эмоционально воспринимал итоги конфликта. Мать утверждает, что именно после событий в Карабахе ее сын начал выражать резко негативное отношение к мусульманам и кавказским народам. При этом она подчеркивает, что не разделяет взглядов сына и ранее не знала о его публичных высказываниях, содержащих агрессию.

Почему похитили?

У СМИ и Telegram-каналов основная версия мотива похищения — провокационные видео, которые Арег Щепихин публиковал в интернете. В этих записях он допускал грубые и уничижительные высказывания в адрес чеченцев, дагестанцев, мусульман в целом, а также исламской религии, Корана и Аллаха.

Один из таких роликов был распространен чеченским блогером Сахабом Макаловым, который призвал подписчиков найти человека на видео и «привлечь к ответственности» в правовом поле. После этого ролики с участием Щепихина начали стремительно распространяться в кавказском сегменте интернета, вызвав резкое осуждение и волну гнева.

3 июня — в день своего похищения — Щепихин выложил видео, снятое в здании Ярославского вокзала.

В кадре он не повторял прежние оскорбления, однако критиковал некоторых известных блогеров. Именно по этому видео, где были узнаваемые интерьеры вокзала, и могли определить его местоположение.

Пока официальные представители МВД, Следственного комитета и других силовых структур воздерживаются от комментариев по поводу мотивов преступления и возможных организаторов. Тем не менее, по информации СМИ, следствие рассматривает произошедшее как похищение, совершенное группой лиц с применением насилия, с возможным мотивом мести за публичные оскорбления. Где находится Арег Щепихин и в каком он состоянии — неизвестно. Его поиск продолжается.