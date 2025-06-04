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В Чечне раскрыли подробности задержания бизнесмена Щепихина

МВД Чечни проверяет мужчину, подозреваемого в оскорблении чувств верующих
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Арег Щепихин/VK

Блогера и предпринимателя Арега Щепихина не похитили, а задержали, МВД Чечни проводит проверку по факту оскорбления им чувств верующих. Об этом сообщил министр республики по национальной политике Ахмед Дудаев в Telegram-канале.

«Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов», — написал он.

Дудаев добавил, что МВД Чечни проводит проверку в отношении задержанного после сказанного им на видео, размещенных в соцсетях.

3 июня неизвестные похитили с территории Ярославского вокзала в Москве предпринимателя и блогера из Химок Арега Щепихина. Его затолкали в багажник Mercedes с номерами АМР и мигалкой и увезли в неизвестном направлении. Позднее машину задержали на Киевском шоссе, однако похищенного в салоне не оказалось.

Участвовавшие в его похищении люди заявили, что являются сотрудниками Росгвардии, проводившими оперативные действия в отношении Щепихина. Однако в самом ведомстве не подтвердили эту информацию. Их допросили и отпустили.

Ранее в МВД прокомментировали ситуацию с похищением блогера Щепихина в Москве.

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