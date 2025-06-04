Вероятные похитители блогера Щепихина задержаны

Судьба похищенного блогера и предпринимателя Арега Щепихина пока неизвестна. Об этом сообщили телеканалу «Звезда» в пресс-службе МВД Москвы.

Отмечается, что потенциальные похитители задержаны. Они заявили правоохранителям, что являются сотрудниками Росгвардии, проводившими оперативные действия в отношении Щепихина. Однако в самой Росгвардии не подтвердили эту информацию.

В то же время Telegram-канал 112 сообщает, что у Ярославского вокзала проходят следственные действия. Щепихина на месте нет.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Позже сообщалось, что в районе Киевского шоссе в Москве полицейские задержали автомобиль с номерами АМР, на котором от Ярославского вокзала увезли Щепихина.

По данным Baza, Щепихин регулярно записывал и выкладывал в соцсетях видео, в которых содержались оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.

Ранее мать Щепихина рассказала о сыне.