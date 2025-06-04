В МВД прокомментировали ситуацию с похищением блогера Щепихина в Москве

МВД: участников похищения блогера доставили в ЛУ на станции Москва-Ярославская

Пресс-служба МВД официально прокомментировала ситуацию с похищением блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого полиция передала материалы проверки инцидента следствию.

Накануне группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался блогер и бизнесмен Арег Щепихин.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». СМИ писали, что впоследствии мужчин отпустили. По данным Baza, сам Щепихин также находится на свободе.

Ранее в Госдуме назвали произволом похищение бизнес-коуча людьми на Mercedes.