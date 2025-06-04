Похитившие предпринимателя в Москве заявили, что являются росгвардейцами

Мужчины, похитившие предпринимателя Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, заявили в полицейском отделении, что являются росгвардейцами и проводили «оперативное мероприятие». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, похитители предоставили силовикам документы, подтверждающие связь с Росгвардией. Сейчас полиция выясняет, имели ли мужчины право проводить подобное «задержание».

Накануне Щепихина затолкали в багажник Mercedes с номерами АМР и мигалкой и увезли в неизвестном направлении. Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Позднее машину задержали на Киевском шоссе, однако похищенного в салоне не оказалось.

По данным Baza, Щепихин регулярно записывал и выкладывал видео, в которых содержались оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.

Ранее мать похищенного в Москве предпринимателя рассказала о сыне.