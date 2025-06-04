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В Госдуме назвали произволом похищение бизнес-коуча людьми на Mercedes

Депутат Попов назвал недопустимым произволом похищение бизнес-коуча Щепихина
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Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Депутат Государственной думы и журналист Евгений Попов в своем Telegram-канале назвал недопустимым произволом ситуацию с похищением бизнес-тренера Арега Щепихина людьми на Mercedes со спецсигналами в Москве.

Попов выразил уважение полицейским, которые, по его словам, пресекли действия мужчин, схвативших Щепихина.

«Подобный произвол недопустим. Только закон и правопорядок», — написал он.

Депутат добавил, что направит депутатские запросы в СК России и МВД, поскольку в расследовании этого происшествия необходимо «поставить понятную обществу точку».

До этого стало известно, что перед похищением на Ярославском вокзале блогер Щепихин звонил сотрудникам правоохранительных органов.

Инцидент произошел вечером третьего июня. Группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли происходящее на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался блогер и бизнесмен Арег Щепихин.

Ранее сообщалось, что Mercedes, на котором похитили блогера, уехал с Ярославского вокзала и попал на видео.

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