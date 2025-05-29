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Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

Финансист Шепелев: на будущей неделе курс доллара составит 80,5-81,5 рубля
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Depositphotos

На следующей неделе доллар будет стоить 80,5-81,5 рубля, евро — 91-91,5 рубля, юань — 11,25 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Базово в первую летнюю неделю можно ждать небольшое ослабление рубля на фоне завершения налогового периода мая. Быстрой девальвации при сохраняющемся балансе импорта и экспорта ждать не приходится, тем не менее импортеры могут постепенно начать сезонное оживление, а объемы экспортной выручки — сокращаться из-за спада нефтяных цен во второй половине весны. Поддержать валютный спрос может начало сезона летних отпусков», — отметил Шепелев.

По его словам, ключевым событием следующей недели станет заседание ЦБ по ключевой ставке 6 июня. Эксперт уверен в немалой вероятности снижения ключевой ставки. По его ожиданиям, регулятор понизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Чем шире будет шаг снижения, тем большее общее давление будет испытывать рубль в летние месяцы, уверен финансист.

28 мая доллар стоил более 79 рублей, евро — свыше 90 рублей, юань — 11 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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