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Назван курс рубля, нужный для стабильности экономики

Аналитик Васильев: для стабильности экономики нужен доллар по 95 руб. в среднем
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LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Макроустойчивый курс рубля, который обеспечивает стабильность российской экономики и в среднесрочной перспективе не подвержен резким колебаниям, в настоящее время — это рыночный курс рубля, то есть 95 рублей за доллар в среднем в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Текущие оценки макроустойчивого курса рубля — это рыночный консенсус по курсу рубля на этот год. Так, рыночный консенсус аналитиков полагает, что средний курс рубля к доллару в этом году составит 95 рублей, а Минэкономразвития ожидает, что средний курс рубля к доллару в этом году составит 94 рубля», — отметил Васильев.

По его словам, любые изменения в геополитической ситуации, в условиях внешней торговли, в условиях санкционных ограничений, в балансе экспорта и импорта, в балансе потоков капитала сразу же отражаются в рыночном курсе рубля.

Васильев подчеркнул, что в России оценки макроустойчивого курса рубля могут быть осложнены беспрецедентными санкциями, которые введены против РФ. Аналитик напомнил, что биржевая торговля долларом и евро в России отсутствует, а платежи в рублях и дружественных валютах осуществляются через сложные схемы для избежания вторичных санкций.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.

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