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Более 21 тысячи туристов из Евросоюза посетили Россию с начала года

РИА Новости: Россия приняла более 21 тысячи туристов из ЕС с начала года
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Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

Россия приняла 21,5 тысячи туристов из Евросоюза в первом квартале текущего года. Об этом пишет РИА Новости.

«Из них каждый третий — чуть более 7 тысяч — граждане Германии», — отметило агентство.

Кроме того, Россию посетили 2782 туриста из Эстонии, 2185 — из Польши, 1868 — из Латвии, а также 833 — из Литвы.

В феврале вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что в России отмечается увеличение турпотока из других стран, учитывая, что на текущий год также прогнозируется рост отрасли. Иностранные путешественники приезжают, чтобы полюбоваться природой, принять участие в фестивалях и поохотиться на северное сияние. Многие также прибывают в рамках деловых поездок.

По словам эксперта, в прошлом году количество поездок в Россию выросло в 2,5 раза, причем 50% из них приходится на туристов из Китая. Далее следуют Саудовская Аравия, ОАЭ и другие. Турпоток растет во многом благодаря упрощенному визовому режиму и действующим для китайцев безвизовым групповым туристическим режимам.

Ранее стало известно, что россияне окончательно перешли на внутренний туризм.

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