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Общество
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В Нидерландах маленький ребенок впал в кому после употребления мармелада Haribo с каннабисом

Ребенок впал в кому после употребления конфет Haribo с добавлением каннабиса
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Global Look Press

В Нидерландах маленький ребенок впал в кому после употребления мармелада Haribo с каннабисом. Об этом сообщили в медицинском центре подтвердила Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), передает NL Times.

Отмечается, что двое детей были доставлены в больницу в Алмело. Ребенок, который находился в тяжелом состоянии, был переведен в другую, более специализированную больницу.

До этого в Нидерландах в жевательных конфетах немецкой компании Haribo нашли каннабис. Компания сообщала, что в обороте находится продукция, употребление которой «может привести к проблемам со здоровьем, таким как головокружение».

Позднее стало известно, что каннабис в мармеладе Haribo помимо Нидерландов обнаружили также в Бельгии и Люксембурге. Отмечается, что на данный момент неизвестно, как наркотики оказались в килограммовых упаковках Haribo Happy Cola F!ZZ

Ранее в Москве наркодилеры прятали мефедрон в тортах.

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