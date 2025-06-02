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Каннабис в мармеладе Haribo нашли еще в двух странах

В Бельгии и Люксембурге обнаружили каннабис в мармеладе Haribo
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Global Look Press

Каннабис в мармеладе Haribo помимо Нидерландов обнаружили также в Бельгии и Люксембурге. Об этом сообщает Telegraaf.

Производитель сладостей Haribo призвал покупателей в Бельгии и Люксембурге не есть определенные виды мармелада и возвращать их обратно компании. Выяснилось, что упаковки из той же партии, в которой обнаружили каннабис в Нидерландах, продавались и в этих странах.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, как наркотики оказались в килограммовых упаковках Haribo Happy Cola F!ZZ с производственным кодом L341-4002307906, срок годности которых должен будет истечь в январе 2026 года.

До этого в Нидерландах в жевательных конфетах немецкой компании Haribo нашли каннабис. Компания сообщала, что в обороте находится продукция, употребление которой «может привести к проблемам со здоровьем, таким как головокружение».

Ранее в Москве наркодилеры прятали мефедрон в тортах.

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