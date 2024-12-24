В Москве наркодилеры прятали мефедрон в тортах

В Москве курьер нашел мефедрон в торте и вызвал полицию

Курьер службы доставки рассекретил подпольную нарколабораторию, где мефедрон упаковывали в торты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москвач».

19-летний молодой человек перед Новым годом решил подработать курьером, ему пришел заказ на доставку торта. Приехав на указанный адрес в жилой дом, он обратил внимание на другого курьера, который также забирал торт.

Неизвестный мужчина выдал ему точно такой же заказ, юноше это показалось подозрительным. Сев в машину, он обнаружил, что ко дну коробки приклеены зип-пакеты с белым веществом. Молодой человек вызвал полицию, которая обнаружила в указанной квартире подпольную лабораторию по производству мефедрона.

До этого сообщалось, что россиянин с водными фильтрами, начиненными мефедроном, попался полиции в аэропорту Сахалина. Выяснилось, что злоумышленник забрал наркотик из схрона в Петербурге и планировал распространить через тайники-закладки в регионе.

Ранее более десяти свертков с мефедроном нашли в сумочке школьницы из Екатеринбурга.