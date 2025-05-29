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Общество
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В Нидерландах в конфетах Haribo нашли каннабис

HLN: В Нидерландах в жевательных конфетах Haribo обнаружили каннабис
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Global Look Press

В Нидерландах в жевательных конфетах немецкой компании Haribo нашли каннабис. Об этом сообщает HLN.

Речь идет о килограммовых упаковках конфет Happy Cola F!ZZ сроком годности до января 2026 года, говорится в публикации. Каким образом каннабис оказался в сладостях, пока неизвестно. Его выявили после того, как несколько взрослых и детей почувствовали недомогание.

По информации HLN, Haribo сообщала, что в обороте находится продукция, употребление которой «может привести к проблемам со здоровьем, таким как головокружение».

Нидерландское управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров связалось с Haribo и направило предупреждение, отмечает Hart van Nederland.

Объем зараженной партии пока неизвестен. Полиция проводит проверку.

В январе сообщалось, что в Свердловской области были задержаны двое мужчин, которые занимались производством конфет, начиненных психотропными веществами. По данным правоохранителей, двое мужчин арендовали квартиру в городе Талице. Подельники выращивали в ней грибы, содержащие психотропные вещества. Получившуюся сушеную массу они смешивали с шоколадом, упаковывали в подарочные коробки и продавали. В ходе обысков было обнаружено порядка 400 готовых к продаже конфет.

Ранее в Москве наркодилеры прятали мефедрон в тортах.

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