Водителя и пассажиров авто, похитивших мужчину на Ярославском вокзале, увезла полиция

Водителя и пассажиров черного автомобиля Mercedes, который сотрудники полиции задержали в районе Киевского шоссе в Москве, увезли с места в сопровождении нескольких служебных машин. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По имеющейся информации, в ходе задержания этой иномарки, с помощью которой на Ярославском вокзале был похищен предприниматель Арег Щепихин, правоохранители не нашли его в салоне.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался Щепихин.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

По информации Telegram-канала Baza, Щепихин регулярно записывал и выкладывал видео, в которых содержались оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.

Ранее в Подмосковье приезжие похитили женщину и вымогали у нее деньги.