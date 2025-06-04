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Общество
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В Москву на психолого-психиатрическую экспертизу этапировали напавшую на троих детей мать

Мать, напавшую на детей с топором, этапировали в Москву на экспертизу
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Depositphotos

Женщине, обвиняемой в нападении на собственных детей в Канске, предстоит психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По данным следователей, для этих мероприятий ее этапировали из Красноярска в один из московских изоляторов. Позже в течение месяца специалисты будут проводить судебную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела после инцидента в апреле текущего года. По неизвестной причине мать схватилась за топор и нанесла травмы троим детям, после чего отправилась к своим родственникам, у которых гостил ее четвертый ребенок, и призналась во всем. Пострадавших спасти не удалось.

Известно, что на суде обвиняемая призналась в содеянном. По данным прокуратуры, женщина страдает параноидальной шизофренией. При этом семья с октября прошлого года состоит на учете.

Ранее в Магнитогорске мужчина получил 6 лет колонии за нападение с топором на соседа.

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