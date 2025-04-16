Арестована мать, зарубившая троих детей топором

Суд арестовал на два месяца жительницу Канска, зарубившую троих своих детей топором. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

Женщина в ходе судебного заседания признала свою вину.

О произошедшем стало известно 14 апреля. В СК сообщали, что четвертому ребенку подозреваемой удалось спастись, потому что он в это время гостил у дедушки с бабушкой. После преступления женщина пришла к своим родителям и рассказала им о содеянном.

В прокуратуре Края рассказали, что 29-летняя женщина страдает параноидальной шизофренией.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия представить доклад о ходе расследования. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, так как семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете.

Ранее российскую актрису отправили под домашний арест после нападения с ножом.