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Арестована мать, зарубившая троих детей топором

Суд на два месяца арестовал жительницу Канска, зарубившую детей топором

Суд арестовал на два месяца жительницу Канска, зарубившую троих своих детей топором. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.

Женщина в ходе судебного заседания признала свою вину.

О произошедшем стало известно 14 апреля. В СК сообщали, что четвертому ребенку подозреваемой удалось спастись, потому что он в это время гостил у дедушки с бабушкой. После преступления женщина пришла к своим родителям и рассказала им о содеянном.

В прокуратуре Края рассказали, что 29-летняя женщина страдает параноидальной шизофренией.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия представить доклад о ходе расследования. Кроме того, было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, так как семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете.

Ранее российскую актрису отправили под домашний арест после нападения с ножом.

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