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Россиянин поссорился с соседом по даче и напал на него с топором

В Магнитогорске мужчина получил 6 лет колонии за нападение с топором на соседа

Житель Магнитогорска признан виновным в нападении на соседа по даче, обвиняемый услышал ссору мужчины со своей женой и напал на него с топором. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2024 года. Пьяный обвиняемый услышал, как сосед по даче ссорится с его женой из-за парковочного места. Он решил заступиться за женщину и напал на мужчину, оппонент увернулся и стал отбиваться гаечным ключом.

Подсудимый вооружился топором и снова пришел к соседу на участок. Злоумышленника скрутили очевидцы. Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке, пока тот спал. К 53-летнему мужчине в комнату ворвался сосед с его знакомым. Они выбили замок, а затем накинулись на сонного мужчину и принялись наносить побои прямо в кровати. Нападавшие украли восемь тысяч рублей, которые находились на видном месте, сняли смарт-часы и скрылись.

Ранее пьяный россиянин поджег автомобиль соседки после драки с ее мужем.

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