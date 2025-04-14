«Ходила в платке и длинном платье». В Канске мать зарубила троих детей топором

Мать четверых детей из Канска по неизвестной причине взяла топор и зарубила своих троих детей. Четвертому удалось спастись, потому что он в это время гостил у дедушки с бабушкой. Туда же, к своим родителям, после расправы над детьми отправилась и сама женщина. Она рассказала им о содеянном, после чего дедушка побежал в их квартиру, где обнаружил трупы. Возбуждено уголовное дело.

Жительницу Канска подозревают в том, что она зарубила топором своих троих детей. В краевой прокуратуре сообщили, что 29-летняя женщина страдает параноидальной шизофренией.

«Поступило сообщение об обнаружении в частном доме по улице Герцена города Канска тел троих малолетних детей: 4-летней девочки и двоих мальчиков в возрасте 7 месяцев и 8 лет с рублеными ранами в области головы и различных частей тела», — говорится в сообщении управления СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «д», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью»).

Мать детей задержали, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.

«В рамках расследования также будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних», — добавили в следственных органах.

Семья, где росли дети, — полноценная, но с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. В семье есть еще четвертый ребенок, он выжил.

Отец погибших ранее привлекался к административной ответственности за избиение семилетнего сына. Мать наблюдается у психиатра. По информации SHOT, женщина посещала баптистскую церковь.

На место происшествия выехал заместитель прокурора края Евгений Мостовой, который будет координировать следственные действия.

Что произошло

Как пишет Mash, сегодня старшие дети были на уроках. После школы один из них пошел в гости к бабушке и дедушке, а второй — домой, где находились его мать, сестра и брат. По причине, которая пока неизвестна, женщина взяла топор и нанесла троим детям смертельные удары.

После жестокой расправы над собственными сыновьями и дочерью она пошла к своим родителям и сразу же сообщила о случившемся.

Дедушка детей побежал в их квартиру на улице Герцена, где нашел тела своих внуков, и вызвал полицию.

«Подозреваемая призналась. После убийства она пришла к своим родителям и рассказала о содеянном. Тела погибших обнаружил дедушка», — рассказала krsk.aif.ru помощница руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Всегда считалась странной»

По словам соседей, мать детей отличалась замкнутостью и странным поведением, пишут «Известия».

«Семья спокойная, ничем они не отличались. Тихо и спокойно жили. С соседями она не общалась, она сторонилась всех», — говорит соседка семьи Галина.

Другие местные жители рассказали, что женщина часто разговаривала сама с собой, а дети шумели во время игр.

Мать одноклассника старшего сына рассказала, что многодетная мать «всегда считалась очень странной».

«Всегда ходила в платке, в длинном платье. Взгляд был такой странный, будто она не от мира сего», – уточняет она.

Председатель СК России Александр Бастрыкин уже запросил доклад по уголовному делу об убийстве детей.

«Председателем СК России дано поручение руководителю ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Также возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики (ч. 3 ст. 293 УК РФ).