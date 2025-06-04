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Общество
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Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-директора «Роснано»

Суд взыскал с экс-директора «Роснано» Горькова 607 млн рублей и прекратил дело
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Московский суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова. Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении ТАСС, прекращение дела произошло по нереабилитирующим основаниям — в связи с истечением срока давности.

Горьков обвинялся в злоупотреблении полномочиями, повлекшем ущерб на сумму более 607 миллионов рублей.

Согласно материалам, речь шла о незаконном размещении средств «Роснано» в ОАО «Смоленский банк». Дело, возбужденное по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), было закрыто, а Горьков освобожден от уголовной ответственности. При этом, как уточняется в судебном постановлении, он не возражал против прекращения преследования по нереабилитирующему основанию, но ходатайствовал о снятии ареста с имущества.

Суд удовлетворил эту просьбу, отменив меру пресечения в виде подписки о невыезде и сняв все обеспечительные меры, включая арест на активы и недвижимость, в том числе принадлежащие его родственникам. При этом другой московский суд взыскал с Горькова сумму ущерба.

В начале мая Арбитражный суд Москвы отказал в снятии ареста с активов экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и семи других фигурантов дела на сумму более 5,6 млрд рублей. По версии суда, ответчики не заинтересованы в сохранении активов в России и могут вывести их за границу. Иск связан с проектом по производству гибких планшетов, финансирование которого, как утверждает «Роснано», велось через зарубежные компании и не принесло результатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал экс-зампреда правления «Роснано» Подольского.

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