В Подмосковье приезжие похитили женщину и вымогали у нее деньги

В Подмосковье суд вынес приговор двум иностранцам, которых подозревали в похищении женщины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, осужденные знали пострадавшую. В отеле Королева они избили женщину, после чего затолкали ее в машину. Там они требовали от пленницы пять миллионов рублей, которые она якобы украла у одного из них.

Затем фигуранты отвезли пострадавшую в Красногорск, там они продолжали избивать женщину. В какой-то момент они пересадили ее в другую машину и попытались уехать в другой город, но не смогли.

«По пути следования в г.о. Кашире соучастники были остановлены сотрудниками ДПС, которым потерпевшая успела сообщить о своем похищении», – сообщается в публикации.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о похищении человека и вымогательстве. Суд признал их виновными. В зависимости от роли и степени участия, один из фигурантов получил девять лет лишения свободы, второй – 11. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

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