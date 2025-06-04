В Москве проводят проверку из-за похищения мужчины на Ярославском вокзале

В Москве полиция проводит проверку по факту похищения мужчины на Ярославском вокзале. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

По его словам, полицейские выясняют личность похитителей и причину случившегося.

Сотрудники линейного управления (ЛУ) МВД России на станции Москва-Ярославская также проводят проверку по факту похищения мужчины.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали, что жертвой оказался предприниматель и блогер Арег Щепихин.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

По данным Telegram-канала Baza, Щепихин регулярно записывал и выкладывал видео, в которых содержались оскорбления в адрес чеченцев и мусульман.

Ранее в центре Москвы похитили итальянского бизнесмена.