Москвичей предупредили о возможном полярном сиянии

Синоптик Леус: в столице России в ночь на 2 июня может быть полярное сияние

В Москве в ночь на 2 июня может наблюдаться полярное сияние. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик указал, что длящаяся уже много часов очень сильная и продолжительная магнитная буря может стать причиной активных и простирающихся далеко на юг северных сияний. Сейчас южная граница полярного овала, то есть зоны возможных северных сияний, находится в 250–350 км южнее Москвы. Поэтому в случае ясной погоды жители столицы могут увидеть полярное сияние.

14 апреля Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщил, что Землю ожидает редкое космическое явление — двойной корональный выброс массы (КВМ), который может вызвать северное сияние, видимое даже в средних широтах.

1 апреля сообщалось, что на Солнце зафиксировали мощную вспышку.

Ранее на Земле началась магнитная буря уровня G3.