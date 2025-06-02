На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о возможном полярном сиянии

Синоптик Леус: в столице России в ночь на 2 июня может быть полярное сияние
close
«Подслушано Пермь»/vk.com

В Москве в ночь на 2 июня может наблюдаться полярное сияние. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик указал, что длящаяся уже много часов очень сильная и продолжительная магнитная буря может стать причиной активных и простирающихся далеко на юг северных сияний. Сейчас южная граница полярного овала, то есть зоны возможных северных сияний, находится в 250–350 км южнее Москвы. Поэтому в случае ясной погоды жители столицы могут увидеть полярное сияние.

14 апреля Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщил, что Землю ожидает редкое космическое явление — двойной корональный выброс массы (КВМ), который может вызвать северное сияние, видимое даже в средних широтах.

1 апреля сообщалось, что на Солнце зафиксировали мощную вспышку.

Ранее на Земле началась магнитная буря уровня G3.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами