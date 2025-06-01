Крупное облако плазмы после мощной вспышки на Солнце уже дошло до Земли

Выброшенное Солнцем облако плазмы достигло Земли утром 1 июня, что может спровоцировать магнитные бури максимального уровня. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По данным космических наблюдений, в 8:30 по московскому времени зафиксирован резкий скачок параметров межпланетной среды. Скорость солнечного ветра местами превышает 1000 км/с, а температура плазмы — свыше 2 млн °C, что в десятки раз выше нормы и даже выше температуры в короне Солнца. Ученый отметил, что такие значения либо никогда не фиксировались ранее, либо близки к рекордным.

Богачев пояснил, что если такие показатели действительно связаны с плазменным выбросом, произошедшим накануне, то он достиг Земли за рекордно короткое время — менее чем за 30 часов, что почти на сутки раньше прогноза.

Есть вероятность, что это было лишь быстрое и небольшое волокно плазмы, а основная масса вещества может подойти позже и оказаться менее активной. Однако если к Земле подошёл основной выброс, то уже сегодня возможны магнитные бури самого высокого, пятого уровня.

До этого в РАН сообщили, что прошедшая в период с 29 по 30 мая магнитная буря завершилась, но магнитосфера остается возбужденной, возможны новые бури.

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