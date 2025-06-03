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Общество
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Похищенный в Москве мужчина записал видео на месте похищения

Baza: похищенный в Москве мужчина выложил видео с вокзала перед похищением
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Telegram-канал «Baza»

Похищенный в Москве Арег Самвелович Щ. выложил видео из здания Ярославского вокзала незадолго после того, как его утащили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении несколько мужчин. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В этом видео мужчина обвинил блогера Дмитрия Портнягина и Анатолия Сульянова в ежедневном употреблении наркотиков на протяжении более чем 10 лет и связях с США, а также назвал их угрозой России. Журналисты «Базы» предположили, что ролик мог выдать похитителям местоположение Арега.

По данным канала, мужчина регулярно выступал с граничащей с оскорблениями критикой чеченцев и мусульман.

Вечером 3 июня группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного авто с мигалками мужчину среднего возраста.

Судя по кадрам с места событий, похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Ранее в Москве мужчина попытался затолкать девушку в машину и попал на видео.

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