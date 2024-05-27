В Москве мужчина попытался затолкать девушку в машину и попал на видео

В Москве у станции метро «Молодежная» мужчина попытался затолкать девушку в машину. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

«У пары произошел скандал. Мужчина грубо пытался затащить девушку в машину. Девушка от него вырывалась и пыталась убежать, но тиран настигал ее», — говорится в публикации.

Отмечается, что девушке помогли рабочие, которые в этом момент занимались трубами. Ей удалось спастись.

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который силой затащил в свою машину шестиклассницу и изнасиловал ее. Отмечается, что после инцидента девочка сразу побежала домой, где все рассказала маме. Мужчину задержали, им оказался гражданин по фамилии Сааков. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Злоумышленнику грозит до 20 лет тюремного заключения. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

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