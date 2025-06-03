Стало известно, когда прибыли первые спасатели на место подрыва моста под Брянском

Пожарные прибыли на место ЧП в Брянской области через 10-15 минут после сигнала

Первые сотрудники МЧС России прибыли на место подрыва моста в Брянской области через 10-15 минут после поступления сигнала о ЧП. Об этом сообщил старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель Андрей Голышев, передает ТАСС.

«Все было штатно. Поступил звонок из центрального пункта пожарной связи. Выехали на специальном аварийно-спасательном автомобиле к месту вызова, прибыли и начали делать свою работу. <…> Прибыли одними из первых и приступили к работе уже на месте», — сказал спасатель.

Голышев добавил, что одними из первых на место прибыли огнеборцы ПСЧ-26 по охране поселка Выгоничи ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр».

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

Ранее Хинштейн назвал цель организаторов терактов на мостах в РФ.